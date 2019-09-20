Старейший туроператор мира объявил о своем банкротстве

В Великобритании старейшая туристическая компания Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, объявила о ликвидации. Об этом сообщило Reuters.

Гендиректор компании Питер Фанкхаузер выразил свои сожаления в связи с провалом планов по рекапитализации и банкротством туроператора, который в итоге задолжал £1,7 млрд.

На данный момент за рубежом находятся около 600 тыс. клиентов компании, 150 тыс. из которых — британцы, и их необходимо в ближайшее время вернуть в страну. Отмечается, что репатриация этих граждан может обойтись государству в £600 млн.

Financial Times отмечает, что банкротство компании оставит без работы 21 тыс. человек по всему миру, в том числе 9 тыс. в Британии.