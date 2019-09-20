Стоимость нефти растет на новостях о росте напряженности в отношениях США и Ирана после атак на саудовские нефтяные объекты. Также на нефтяном рынке сохраняются сомнения в том, как быстро Саудовская Аравия сможет восстановить добычу до прежнего уровня, отмечает Bloomberg.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на утро понедельника дорожали в Лондоне на $0,7 (на 1,09%) - до $64,98 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились на $0,62 (на 1,07%) - до $58,7 за баррель.

"До полного восстановления добычи Саудовской Аравией цены на нефть продолжат расти на опасениях усиления геополитических рисков, - отмечает аналитик HI Investment Corp. Уилл Юн. - Тем не менее вряд ли мы увидим войну или военную конфронтацию".