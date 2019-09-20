Пашинян: «Семьи Саргсяна и Кочаряна вернут награбленные миллионы»

"Эти люди не понимают, что у них нет шансов для политической деятельности в Армении. Не потому, что кто-то (например, я) этого не хочет. Армянский народ не позволит, чтобы они занялись политической деятельностью", - убежден Пашинян.

Члены семьи экс-президента Армении Сержа Саргсяна – профессиональные коррупционеры. Компромиссов не будет, все должно быть возвращено в казну. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в Лос-Анджелесе, передает «Спутник-Армения».

По его словам, речь идет о миллионах, которые точно не были заработаны "потом и кровью", и они их вместе с дворцами скоро потеряют.

"Надеюсь, очень быстро. Логически, они уже должны были их потерять, но пока обладают довольно крупными финансовыми средствами", - отметил премьер.

Глава правительства Армении подчеркнул, что в этом вопросе власти не пойдут на уступки.

"Я говорил, что семья Сержа Саргсяна была профессионально коррумпированной семьей, и все должны вернуть награбленное. Часть вернули, остальное тоже должны вернуть. Или Роберт Кочарян… За счет каких талантов он сколотил миллионы? Они что, все вундеркинды?" - отметил Пашинян.

Речь идет не только о Кочаряне и Серже Саргсяне, но и брате третьего президента Левоне Саргсяне, его зяте Микаеле Минасяне, которые проходят в качестве обвиняемых в рамках уголовных дел.