В Хызы мужчина угрожал пистолетом полицейским

В поселка Гилязи Хызинского района Азербайджана сотрудниками районного отдела полиции был задержан вызвавший подозрение автомобиль ВАЗ-2109, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, из остановленного автомобиля вышел пассажир, который, угрожая полицейским пистолетом, скрылся с места происшествия. Полицейские установили личность мужчины, которым оказался житель поселка Гилязи ранее судимый Агагюль Агаев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в его доме было обнаружено и изъято 65 патронов, обойма, две кобуры, черная маска, наркотики.

Возбуждено уголовное дело по статьям 228 и 234 Уголовного кодекса Азербайджана. А.Агаев задержан на территории Сумгаита.