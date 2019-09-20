Gilan Holding присоединился к движению World Cleanup Day

В 157 странах, присоединившихся к движению World Cleanup Day, были проведены различные мероприятия по очистке окружающей среды от отходов. Поддержав эту интересную инициативу по охране окружающей среды, Gilan Holding провел акцию по очистке от загрязнений под девизом "Вместе за природу!"

В рамках акции сотрудники холдинга очистили около одного гектара площади лесного массива на 5-м километре трассы Баку - Сумгаит от различных видов отходов. С территории было вывезено около полутонны пластика, стекла, бумаги и других собранных отходов.

Особая благодарность со стороны Gilan Holding выражается Министерству экологии и природных ресурсов, оказавшему поддержку в проведении этой акции.