МВФ прогнозирует рост золотовалютных резервов Центробанка
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в 2019-2024гг валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Согласно прогнозам МВФ, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», на конец 2019 года валютные резервы ЦБА составят $7,01 млрд.
В апреле 2019 года МВФ прогнозировал рост резервов ЦБА на конец 2019 года до $6 млрд.
Согласно обновленным прогнозам фонда, в 2020 году резервы ЦБА увеличатся до $7,31 млрд (апрельский прогноз - $6,3 млрд).
МВФ прогнозирует рост резервов ЦБА в 2021 году до $7,61 млрд, в 2022 – до $7,91 млрд, в 2023 году – до $8,21 млрд, в 2024 году – до $8,51 млрд.
Таким образом, по оценкам МВФ, в 2019-2024гг рост резервов ЦБА составит 21,4%.