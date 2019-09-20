Трамп подтвердил, что обсуждал с Зеленским Байдена

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским обсуждал бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, сообщает Reuters.

"Наш разговор имел в основном поздравительный характер, но мы также говорили о коррупции и в целом о том, что было бы нежелательно, чтобы такие люди, как вице-президент Джо Байден и его сын, добавляли к коррупции, уже существующей в Украине", - цитирует Трампа агентство.

Данное заявление касалось ранее озвученных в американских СМИ обвинений в адрес Трампа. По данным СМИ, Дональд Трамп в конце июля в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил президента Украины возбудить расследование в связи с подозрениями в коррупции в адрес сына Джо Байдена, Хантера Байдена, пишет NEWSru.co.il.

Адвокат Трампа, Руди Джулиани признался, что просил украинские официальные лица возбудить расследование в адрес Хантера Байдена.

В свою очередь демократы заявляют, что если Трамп действительно требовал от Зеленского возбудить расследование в адрес Байдена, это является просьбой о вмешательстве иностранного государства в американские президентские выборы. Сам Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины.