22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Рамин Абдулрахманов заблудился и был убит на территории напротив вражеских позиций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Ранее пресс-служба Минобороны Армении сообщила о том, что якобы азербайджанская армия предприняла вылазку на вражескую территорию, которая была отбита. По сообщению армянской стороны, тело одного из азербайджанских военнослужащих осталось на нейтральной территории.

«Сообщения армянской стороны о том, что азербайджанская армия предприняла провокацию на линии фронта является ложью», - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В то же время Азербайджан обратился в Международный комитет Красного креста для безопасной эвакуации тела погибшего военнослужащего.