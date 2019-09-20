Россия оплатит модернизацию армии Абхазии

Президент РФ Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.



«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, передает РБК.

В соответствии с распоряжением, подпись под соглашением с Абхазией должна быть поставлена от российского Минобороны по достижении окончательной договоренности.