Жилой комплекс Renessans Palace был предоставлен в распоряжение жителей в рамках грандиозного мероприятия под названием «Мой дом, ... моя Родина». На концерте, проходившем в просторном дворе комплекса, участвовали представители интеллигенции, деятели культуры, представители средств массовой информации и известные архитекторы, которые в свою очередь позитивно отозвались об архитектурных особенностях Renessans Palace, а также о том, какой вклад вносит данный комплекс в украшение нашего города.

Автор проекта Renessans Palace и основатель компании AS Group Шахин Мовсумов в своем выступлении раскрыл значение слов «Мой дом, … моя Родина.»: - «Многоточие в этом выражение означает что Родина - это не мой дом, а все наше окружение в целом т.е. улицы, дворы, соседи, парки, дороги - все это составляет нашу Родину, и заботиться нужно о всем этом в целом.» Он в своем выступлении также призвал жителей и гостей принимать активное участие в социальной политике, которую очень активно ведут наш президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, благодаря чему наша страна является лидером в регионе по всем аспектам развития.

Также компания AS Group предоставила вниманию аудитории старт продаж своего нового проекта Лакшери сегмента, строительство которого начнется уже в этом году на Тбилисском проспекте. Проект будет в стиле клубного дома и будет состоять всего из 55 квартир.

В частном дворе комплекса были установлены экспозиции и декорации, отражающие различные периоды истории Азербайджана. В специально украшенном для данного мероприятия дворе были выставлены художественные композиции на патриотическую тему «Мой город». С участием же детей различных возрастных групп было проведено дефиле одежд, вышитых на основе работ профессиональной художницы Нармины Алиевой, на которых были отражены исторические памятники Азербайджана.

Концерт, который длился несколько часов, завершился грандиозным фейерверком.

При строительстве Renessans Palace были соблюдены все требования премиум класса, качества, инфраструктуры, сервиса и другие требования премиального сегмента. Данный комплекс состоит из 20 блоков и 1050 квартир. Высота квартир выше принятых стандартов (3 метра) и составляет 3,35 метра. Максимальное количество квартир на каждом этаже здания составляет - 4. В каждом блоке установлены по 3 скоростных лифта марки Mitsubishi.

При строительстве здания использованы специальные термоблоки благодаря чему летом в квартирах будет прохладно, а зимой тепло. Это сэкономит 40% энергии. Установленные четырехкамерные окна также обеспечат шумоизоляцию и борьбу с бакинским ветром.

Коммерческие объекты (ресторан, кафе, фитнес зал, детский сад, салон красоты, оздоровительный центр и др.), расположенные на первых двух этажах комплекса, обеспечат комфорт нашим жильцам. 1,5 из 3 гектаров земли послужит лесообразным закрытым парком для наших жильцов.

Renessans Palace — это жилой комплекс с самой большой автостоянкой в столице со 120 наземными и 1550 подземными парковочными местами.

Начиная с сентября текущего года иные лица, желающие жить в премиум квартирах, могут обратиться по следующим номерам: 0125382977 и 0507158888.