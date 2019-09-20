Зариф рассказал об оружии атаковавших Saudi Aramco хуситов

Йеменские хуситы самостоятельно увеличили радиус ракет, что и позволило им нанести удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS.

По словам иранского министра, оружие досталось йеменским боевикам от бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха, который «скупал его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти».

При этом Зариф отметил, что у хуситов имеются технологии, позволившие им усовершенствовать свою военную технику.

Накануне Зариф заявил, что объективное и беспристрастное расследование ООН обстоятельств нападения на инфраструктуру Saudi Aramco докажет непричастность Ирана к данному инциденту.