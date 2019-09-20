Иран освободил британский танкер

Власти Ирана освободили британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По словам представителя иранского правительства Али Рабии, юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены. В то же время не был назван точный срок, когда нефтеналивное судно отправится от берегов Ирана.

"Мы еще не знаем точно, когда фактически танкер сможет выйти в море", - цитирует Рабии ТАСС.