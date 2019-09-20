Рамин Гурбанов открыл Совет, где заседали судьи и юристы из 118 стран

Мероприятие было организовано Международной ассоциацией судей, Международной ассоциацией судебного администрирования и Верховным судом Казахстана. На этом торжественном международном мероприятии мирового масштаба было представлено более 1000 участников из 118 стран мира. Среди них своим опытом поделились председатели и заместители председателей Верховных судов Сербии, Грузии, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России и других государств, а также государственные деятели и должностные лица Министерств юстиции, в том числе влиятельные международные эксперты в сфере управления юстицией из США, Сингапура, Японии, Англии, Италии, Франции, Саудовской Аравии и других стран.

18 сентября 2019 года в Казахстане состоялся Международный форум юстиции «Управление юстицией: глобальные тенденции и лучшая практика».

В ходе заседания состоялась широкая дискуссия предстоящих задач, касающихся эффективности отправления правосудия в мире, организации и управления судебной системой, применения информационных технологий в судебной деятельности, глобальных угроз юстиции и путей их решения.

Вызывает гордость тот факт, что открытие мероприятия и модерация первой части проходили под председательством нашего соотечественника Рамина Гурбанова, президента Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ - СЕПЕЖ).