И снова землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение, говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземная активность зафиксирована 23 сентября в 10:50 по бакинскому времени на глубине 62 километров.
Магнитуда толчков составила 3,4. Землетрясение произошло ближе к северным границам страны, но на суше не ощущалось.
17 сентября на Каспии произошло землетрясение силой 3,1 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров.