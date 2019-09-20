Пашинян отказался от встречи с Соросом

Американский финансист Джордж Сорос хотел встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Всемирном экономическом форуме в январе этого года. Об этом Пашинян сообщил на пресс-конференции в США для армянских и американских журналистов. Запись опубликована в его Фейсбуке.

Глава правительства пояснил, что встреча не состоялась, потому что у него был плотный график. Его слова были ответом на вопрос о том, знаком ли он с Соросом и встречался ли когда-то с ним.