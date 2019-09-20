Синоптики обещают теплую погоду
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможен кратковременный дождь, северо-западный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 14-18, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-55%.
24-25 сентября на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятствующие метеозависимым людям.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидаются дожди. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 23-28 тепла, в горах ночью 5-9, днем 13-18 градусов тепла.