20 сентября в 21:05 на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана на территории погранзаставы рядом с селом Буравар, расположенном на трассе Джалилабад – Ярдымлы, остановился автомобиль, в котором сидело двое человек. Один из них вышел из машины и своим подозрительным поведением привлек внимание пограничного наряда. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, этот подозрительный мужчина подобрал с земли какой-то сверток и попытался покинуть данную территорию. Пограничники приказали ему стоять на месте, однако он, не подчинившись приказу, попытался сбежать.

Когда пограничный наряд настиг нарушителя, то он оказал сопротивление и нанес ножевое ранение старшему лейтенанту Аллахверди Исмаилову. Несмотря на полученное ранение, офицер-пограничник проявил храбрость и смог обезоружить преступника.

Раненому офицеру была оказана медицинская помощь и сейчас его состояние удовлетворительно.