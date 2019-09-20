Смертельная схватка азербайджанских пограничников еще один инцидент
На территории погранотряда «Гёйтепе» Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана ранен пограничник, сообщает пресс-служба ГПС.
20 сентября в 21:05 на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана на территории погранзаставы рядом с селом Буравар, расположенном на трассе Джалилабад – Ярдымлы, остановился автомобиль, в котором сидело двое человек. Один из них вышел из машины и своим подозрительным поведением привлек внимание пограничного наряда. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.
Согласно информации, этот подозрительный мужчина подобрал с земли какой-то сверток и попытался покинуть данную территорию. Пограничники приказали ему стоять на месте, однако он, не подчинившись приказу, попытался сбежать.
Когда пограничный наряд настиг нарушителя, то он оказал сопротивление и нанес ножевое ранение старшему лейтенанту Аллахверди Исмаилову. Несмотря на полученное ранение, офицер-пограничник проявил храбрость и смог обезоружить преступника.
Раненому офицеру была оказана медицинская помощь и сейчас его состояние удовлетворительно.
Задержанным оказался житель Джалилабадского района 44-летний Алиев Эльшан Довлет оглу, а в свертке, который он подобрал, были обнаружены 1,125 кг марихуаны, 1 кг терьяка и 450 граммов героина.
Были приняты меры по задержанию и другого лица, скрывшегося на автомобиле с места происшествия, территория была перекрыта и проведены поиски. Скрывавшийся житель Бабекского района Нахчыванский АР Гулиев Самир Видади оглу (1979) был задержан вблизи села Буравар Джалилабадского района. В его автомобиле были найдены и изъяты 55 г опиума и личные вещи.
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.