В России выяснили, кто убил известного шансонье

Убийство было совершено двумя членами банды «Тверские волки» — Дмитрием Веселовым и Александром Агеевым. В ходе следственных действий Агеев сообщил, что они планировали лишь ограбить дом Круга, чтобы потом шантажировать его.

Следственный комитет России установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга, совершенного в июне 2002 года в его доме в Тверской области, сообщает Медуза со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По информации преступников, Круга с семьей не должно было быть дома, но в момент ограбления певец, его жена и теща неожиданно вернулись. Тогда Веселов выстрелил в Круга из пистолета. Преступники скрылись, а певец позже умер в больнице.

Веселов был убит в 2003 году другим членом банды «Тверские волки» Александром Осиповым. Осипов рассказал следствию, что был знаком с певцом и являлся его поклонником, и убийство Веселова совершил из мести.

Из-за смерти Веселова СК прекратил уголовное дело. Агееву в рамках расследования инкриминировали только соучастие в краже — он не стрелял, и при ограблении у него не было с собой оружия.

Агеев и Осипов сейчас отбывают пожизненные сроки за другие преступления.