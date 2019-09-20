«Черная буря» накрыла Таджикистан
Южные и центральные районы Таджикистана окутала пыльная буря, которая, по прогнозам метеорологов, продержится до 25 сентября.
Врачи говорят об опасности пыльных бурь для аллергиков, астматиков, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Как сообщает Asia Plus, виноват в загрязнении воздуха в Таджикистане «афганец» - сильный юго-западный ветер, который дует от нескольких часов до нескольких суток вверх по долинам рек Амударьи, Сырдарьи, Вахша, сопровождается пыльной бурей и нередко грозой. В Афганистане его называют «черная буря».