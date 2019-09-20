В Азербайджане техосмотр автомобилей подорожает

В Азербайджане повышается госпошлина за прохождение техосмотра автомобилей. Вопрос об этом отражен в поправке в закон «О государственной пошлине», которая будет обсуждаться на пленарном заседании Милли Меджлиса 30 сентября, сообщает Trend.

Согласно поправке, госпошлина за прохождение техосмотра транспортных средств в случаях, определенных законом, повышается с 20 до 30 манатов.

После утверждения Милли Меджлисом поправка вступит в силу с 1 января 2020 года.