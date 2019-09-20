Мадуро готов к переговорам с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность прямых переговоров с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что его американского коллегу подвело окружение.

«Конечно, да», – заявил Мадуро в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос, согласился ли бы он на переговоры с Трампом, передает РИА Новости.

«Если бы однажды президент США решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, я был бы готов начать процесс переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении... Я, правда, считаю, что президента Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась», – добавил Мадуро.