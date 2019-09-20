На митингах в Казахстане задержаны десятки протестующих

За участие в несанкционированных митингах, прошедших в минувшую субботу в Казахстане, задержаны около 100 человек, 15 из них привлечены к административной ответственности, сказал глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

"21 сентября в местах проведения митингов были выставлены наряды полиции и проводилась профилактическая работа. В этот день в органы внутренних дел были доставлены около 100 человек, из них 15 были привлечены к административной ответственности: 9 - к административном аресту, 6 - к административным штрафам, с остальными гражданами была проведана профилактическая работа, они были отпущены. Это в целом по стране, в семи-восьми городах", - сказал Тургумбаев журналистам, передает РИА Новости.

С призывом выйти 21 сентября на акции протеста обращался в соцсетях лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.