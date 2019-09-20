Экс-глава спецслужб Армении указал на место Пашиняна: мусорная урна

Словесная перепалка между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и бывшим директором Службы национальной безопасности (СНБ) республики Артуром Ванецяном набирает обороты. Сегодня, 23 сентября, Ванецян ответил на критику Пашиняна в его адрес, которую за несколько часов до того озвучил премьер, находясь с рабочим визитом в Лос-Анджелесе.

«После моей отставки он (Пашинян) продолжает посылать людей ко мне с просьбой помолчать некоторое время, пока ситуация не успокоится. Тем не менее, он в очередной раз нарушает договоренности и выступает с непонятными и популистскими заявлениями», — заявил Ванецян.

"Кстати, напомню, что в мирное время, согласно Конституции Армении, премьер-министр не является Верховным главнокомандующим. Мне жаль, что он зашел так далеко. Уверен, любой, кто внимательно читал мое заявление об отставке, понял, что я имел в виду. Время покажет, кто или что окажется в мусорной урне", - подчеркнул Ванецян.

Премьер-министр Армении ранее на пресс-конференции в Лос-Анджелесе раскритиковал заявление Ванецяна после его отставки, в котором уже бывший директор СНБ обвинил политическое руководство страны в «стихийности принятия решений, огульности действий, отсутствии различий между первоочередным и второстепенным». Пашинян назвал слова Ванецяна «нарушением кодекса чести офицера».

«В своем заявлении господин Ванецян говорил о чести офицера. Но он, будучи де-юре директором СНБ, делает заявление, по сути, против своего верховного главнокомандующего, и более неуважительного отношения к чести офицера быть не может», — заявил глава правительства.