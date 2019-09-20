Красный крест ведет переговоры о возвращении тела азербайджанского военного
Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста проинформировано о безопасной эвакуации тела убитого армянами азербайджанского военнослужащего, сказала Report руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.
"МККК осведомлен об этом, ведется конфиденциальный двусторонний диалог с соответствующими структурами", - сказала Гусейнова.
Отметим, что ранее в понедельник Минобороны Азербайджана сообщило, что 22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Рамин Абдулрахманов заблудился и был убит на территории напротив вражеских позиций. Сообщения армянских СМИ о якобы совершенной азербайджанской стороной провокации на линии фронта являются ложью, сказали в Минобороны.