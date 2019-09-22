Сын Кочаряна обвинил Пашиняна в «пустословии и демагогии»

Сын содержащегося под арестом второго президента Армении Роберта Кочаряна – Левон Кочарян – отреагировал на озвученные премьер-министром РА Николом Пашиняном во время пресс-конференции в США в адрес их семьи заявления.

«Я с сожалением констатирую, что оказавшийся в кресле премьера Армении человек, кроме пустых митинговых выступлений и озвучивания в наш адрес необоснованных обвинений, ни на что другое не способен. Он так и не понял, в каком статусе оказался. Его пустословие и демагогия уже налицо по всему миру – от Лос-Анджелеса до Еревана, от Степанакерта до Сочи», - сказал он.