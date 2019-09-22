Италия получит азербайджанский газ через год

Поставки азербайджанского газа в Италию по Трансадриатическому газопроводу могут начаться в третьем квартале 2020 года, заявил управляющий директор TAP Лука Шиппати, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

«TAP является приоритетом нынешнего правительства Италии. Газ может попасть в Италию в третьем квартале 2020 года», - заявил Шиппати, слова которого приводит итальянское издание Agenzia Nova.

По данным консорциума TAP, на начало сентября 2019 года работы по проекту строительства трубопровода выполнены более чем на 88,8%.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения "Шахдениз" в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Поставки составят 10 млрд кубометров в год.