Ученые обвинили человечество в разрушении Земли

Ученые со всего мира пришли к выводу, что люди негативно влияют на окружающую среду и разрушают планету изнутри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ученых United In Science.

Отмечается, что выводы были построены на основе сведений программы ООН по окружающей среде, Всемирной метеорологической организации (ВМО), Глобального углеродного проекта (Global carbon), а также Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и исследовательской программы FutureEarth.

Исследователи заявили, что за последние десять лет люди повлияли на климат сильнее, чем предполагалось. В частности, в настоящее время уже зафиксирован рост средней температуры на 1,1 градус по сравнению с доиндустриальной эпохой, а также на 26% повысилась кислотность океана и на 20% выросла концентрация парниковых газов в атмосфере.

Кроме того, в 2011-2015 годах специалисты заметили ускорение темпов потепления.