Магистр телевикторины «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».

В «Игре-ТВ» отметили, что приняли решение о возвращении, так как Друзь принес извинения и прошло достаточно времени. Однако до конца сезона Друзь не вернется в команду Виктора Сиднева. Вместо магистра игру продолжит Инна Семенова.

Ранее в сентябре генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявлял, что Друзь может вернуться в передачу, если объяснится перед зрителями. Он отмечал, что в случае объяснения вероятность возвращения магистра станет «очень высокой».

В феврале произошел скандал — главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его.