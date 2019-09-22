Минздрав о вирусе гриппа в Баку

В этом году, как и в предыдущие годы, в связи с началом осенне-зимнего сезона среди населения проводится эпидемиологический мониторинг гриппа и острых респираторных инфекций. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация, связанная с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Азербайджане, стабильная.

«Отдельные случаи заражения респираторными вирусными инфекциями связаны со сменой сезона, роста случаев заболеваний нет», - сказал представитель Минздрава.