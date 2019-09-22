Google вернулся к прослушке пользователей

Администрация Google вновь запустила прослушку команд, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на новые правила сервиса.

Отныне компания будет сообщать пользователям о прослушке, если они выберут соответствующую функцию. Сотрудники корпорации также заметили, что юзеры могут просматривать все моменты взаимодействия с голосовым помощником и удалять каждый из них в любое время.

Упомянутая функция будет сопряжена с обучением механизма и его совершенствованием. Такая практика широко распространена в больших корпорациях, однако многие пользователи сильно обеспокоены слежкой со стороны корпорации. Но IT-гиганты утверждают, что записываемые аудиофрагменты не затрагивают личную информацию пользователей.