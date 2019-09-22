Лукашенко: Беларусь и Китай создали новую ракету

Минск и Китай уже создали ракету средней дальности. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, пишет БелТА.

«Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопасней. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», — cказал Лукашенко.

Также Лукашенко спросил, как сейчас развиваются предприятия, по которым им давались отдельные поручения. Речь, в частности, шла об 558-м Авиаремонтном заводе в Барановичах, Оршанском авиаремонтном заводе, компании «Техника связи» в Барани. «Поручение было не одно. Особенно, когда мы смотрели новые системы вооружений. Как реализуются эти поручения? Они в основном связаны не только с восстановлением деятельности существующих предприятий. Они связаны с выпуском новейших образцов вооружения, которые мы способны сегодня создавать», — отметил он.

Отдельно он поинтересовался развитием ракетостроительной отрасли. Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие.