Руководство Ирана отказывается от встречи с Трампом "ради фотографии"

Встреча представителей Ирана и США возможна в формате "5+1", но не на двусторонней основе, заявил на рабочем завтраке журналистам глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

По его словам, на Генассамблее ООН иранская сторона не получила от США каких-либо запросов на встречу лидеров Хасана Роухани и Дональда Трампа.

"Мы дали понять четко, что сам по себе запрос не сделает дела. Есть определенные предпосылки, которые должны быть достигнуты. И тогда встреча в формате "5+1" на любом уровне будет возможной - не двусторонняя, а "5+1".

Он также отметил, что встреча с Трампом "ради фотографии" только ухудшит проблемы ИРИ, усилит экономические сложности страны.