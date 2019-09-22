Джейхун Наджафов 18:09

Во всемирный день очистки побережий - 21 сентября - представители азербайджанских государственных и неправительственных организаций, коммерческих предприятий, молодые волонтеры и аккредитованные в Баку иностранные дипломаты вместе собрали более тонны пластикового и другого мусора на пляже в Бузовна. Организаторами мероприятия стали первый оператор мобильной связи в Азербайджане – Bakcell, компания Coca-Cola, PAŞA Bank, Волонтерская школа ASAN - Yaşıl ASAN. Акцию поддержали Министерство экологии и природных ресурсов, посольство США в Баку, университет ADA, AzEkol, “Carlsberg Azerbaijan”, журнал “Nargis” и др.

Участвовал в акции и корреспондент haqqin.az, не только работавший наравне со всеми, но и побеседовавший с организаторами и собравшимися на каспийском побережье добровольцами. «Компания Bakcell была одним из двух предприятий, начавших поддерживать масштабную акцию по уборке от мусора береговой линии Каспия во Всемирный день очистки побережья, -сообщила haqqin.az директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Сухейла Джафарова. - Уже несколько лет Bakcell и компании-партнеры берут на себя все организационные вопросы, и к мероприятию присоединяются все больше других учреждения и предприятий. Отрадно, что с каждым годом участников подобных акций прибавляется. Безусловно, мы гордимся, что стали зачинателями движения, перерастающего в добрую традицию. Теперь в течение года в рамках различных кампаний проводится очистка побережья Каспия. В конечном счете, это наш общий вклад в дело защиты окружающей среды и здоровья будущего поколения» Во время этих акций, отметила С.Джафарова собирается огромное количество пластиковых отходов, которые, разлагаясь, отравляют землю и воду - как морскую, так и питьевую.

Присоединившийся к беседе Эльшад Фарзалиев, менеджер по коммуникациям компании Coca-Cola, которая вместе с Bakcell была инициатором отметить полезными делами День очистки побережья заметил, что кода они вместе с сотрудниками Bakcell провели 10 лет назад первую такую акцию, желающих присоединиться было совсем немного. В основном участвовали семьи работников компаний – всего-то два-три десятка человек, а в этот раз привести в порядок каспийский пляжи вышли более 600 человек из множества государственных и частных структур. «Это говорит о том, что больше людей стали ответственно относится к охране окружающей среды», - уверен он.

Приветствовавшие акцию перед ее началом небольшим напутственным словом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN) Ульви Мехтиев, глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас подчеркнули, что столь активное участие сотен людей в экологической акции, целью которой, прежде всего является привлечение внимания населения к проблеме защиты экологии моря и прибрежной зоны, повышение экологической культуры и ответственности всех и каждого за охрану окружающей среды – событие радующее и внушающее надежду. «Люди используют пластиковые пакеты всего 15 минут, но разлагаются они в природе, как и посуда из такого материала более ста лет. Отходы заглатывают обитатели моря – рыба, крабы и др., а потом мы, люди, употребляем их в пищу, то есть пластик попадает и в наш организм. Наша основная цель – защитить природу и повысить осведомленность населения в этой сфере», - сказал К.Янкаускас, пожелав всем собравшимся успешной работы на мероприятии и как можно меньшего использования пластика в будущем. После сигнала о символическом старте сотни людей в перчатках и с мусорными пакетами разошлись по всей пляжной зоне.

Мужчина лет 35 буквально на глазах за 10-15 минут вместе с своей семьей собрал такой огромный мешок мусора, что его трудно было тащить. Это был сотрудник американского посольства в Азербайджане Майкл Дикерсон. «В вашей стране замечательно красивая природа. Когда есть возможность, люблю отдыхать на апшеронских пляжах, и сегодня мне очень приятно участвовать в этой акции. Все отлично организовано. Не сомневаюсь, что с таким подходом к делу защиты экологии побережье будет с каждым годом чище», - сказал американский дипломат. Торстен Альбер, другой иностранный гость – сотрудник Bakcell из немецкого Бремена, также считает, что подобные акции имеют огромное просветительское значение. «Участие большого числа молодых людей в экологической акции способно произвести эффект снежного кома, когда он, скатываясь с горы, вбирает в себя все больше снега, превращаясь в большой шар. У этих убирающих на побережье мусор ребят автоматически формируется правильное представление о защите природы. Уверен, этому примеру в будущем последуют много их сверстников», - сказал Торстен. Волонтеры из ASAN Айнур Гусейнли и Ниджат Зарбалиев собрали большой мешок отходов и обнаружили невесть кем выброшенный на берег кусок алюминиевой рамы. Они второй раз участвуют в акции по очистке береговой зоны Каспия. «Люди зачастую потребительски, если не сказать варварски относятся к природе, а ведь о ней надо еще и заботиться», - говорит Айнур. Она уверена, что постепенно все осознают, что загрязнение окружающей среды – это отравление той пищи, которую мы едим, и воды, которую мы пьем.