Икрам Нур, автор haqqin.az 18:07

Сотни жителей Египта в минувшие выходные вышли в ряде городов на уличные акции протеста против руководства страны. Демонстрации прошли, в частности, в Каире, Александрии, Суэце и Эль-Мансуре. Участники акций требовали отставки президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Редкие с 2014 года гости египетских улиц - антиправительственные митинги - вновь волной прошли по стране, возродив призраки площади Тахрир и 2011 года. Времена меняются, а основные претензии населения и лозунги улицы остаются неизменными - нищета, коррупция, «режим - уходи!». Разве что фамилия главного источника проблем на лозунгах поменялась, теперь не Мубарак, а «Сиси out», вот практически и вся разница. Как и в прошлый раз, все началось через социальные сети. Со 2 сентября в египетском сегменте Facebook бежавший из страны в прошлом актер, а ныне - вполне успешный до недавнего времени бизнесмен Мухаммед Али опубликовал ряд видеозаписей, где обвинил президента Египта и руководство армии в коррупции. Сомневаться в том, что Али знает, о чем говорит - не приходится. Несколько лет принадлежавшая ему фирма выступала субподрядчиком у военных, «осваивавших» государственные контракты на реализацию ряда проектов. Довольны были все, и сам экс-актер, переквалифицировавшийся в строителя, и его партнеры при погонах, пока не произошла обычная для бизнеса история. С оплатой последнего контракта Мухаммеда Али военные его откровенно «кинули», не заплатив ни гроша, а когда он начал возмущаться и пригрозил разоблачениями - пообещали ему кучу физических неприятностей, несовместимых с жизнью.

После чего бизнес-актер переместился в Испанию и начал «срывать покровы» - его разоблачения властей в Facebook и Twitter собрали миллионы просмотров, поскольку касались весьма пикантных вещей вроде строительства роскошных президентских дворцов, особняков для высшего генералитета и тому подобного, что явно не вписывалось в кампанию ас-Сиси «экономика должна быть экономной». В середине минувшей недели Мухаммед Али начал призывать своих сторонников в знак протеста выйти на улицу - всего на один час после матча двух ведущих местных команд «Замалек» и «Ахли». Вот они и вышли… Поразительно, как однообразно и прямолинейно действовала официальная египетская пропаганда, такое впечатление, что склонные к авторитаризму режимы в различных странах закупают методики и ведущих в каком-то одном международном инкубаторе. Сначала выступил сам ас-Сиси с традиционным «Мухаммед Али все врет!». В том смысле, что роскошные виллы действительно строятся, но, оказывается, это все для простых египтян. Просто власти не хотели об этом раньше говорить - сюрприз жителям страны готовили. Так и осталось непонятным, каким образом вся эта роскошь будет доступна простым гражданам Египта - но по вполне уважительной причине, поскольку на поле информационной войны «ас-Сиси против Али» подтянулась тяжелая пропагандистская артиллерия. Экс-актера обвинили в том, что он «агент братьев-мусульман» и «раскачивает египетскую лодку» по их заданию. Затем сообщили, что он вообще безбожник, пьяница и бабник. Ну и наконец, начали задавать вопрос египтянам - «вы что, хотите как в соседней Ливии или как в 2011 году?»

А когда вся эта «колода пропагандистских козырей» в минувшие выходные не сыграла, и люди вышли на улицы - изо всех утюгов полилось до боли знакомое: «протестующих было несколько десятков, это были маргиналы, «Аль-Джазира» провоцирует и фальсифицирует, социальные сети - зло, а большинство египтян счастливы жить при ас-Сиси и не хотят другой судьбы». И действительно, в акциях протеста принимало участие лишь несколько тысяч человек - капля в море. Естественно, это не площадь Тахрир образца 2011 года. Но в любой момент, как и восемь лет назад, все может измениться. Предпосылок для этого вполне достаточно. Треть египтян проживает на полтора доллара в день, то есть треть населения пребывает в откровенной нищете. Безработица широко шагает по Египту, поражая, в первую очередь, самую «горючую» часть населения - молодежь.