Однако мэр города Рафал Тжасковский до сих пор не знает, как решить проблему. Он говорит, что ждет окончательное решение специалистов в этой ситуации, имея в виду последний инцидент с грязными стоками.

Мнение верховной власти однозначно: власти города упустили многое, чтобы наладить работу в области экологии города. Тому есть основания. Правительство считает, что в течение 10 месяцев не очищались сточные воды Варшавы.

И проблема пока не снята. Польские власти обеспокоены и пытаются решить эту проблему. Но есть противоречие действий властей города и правительства.

Мы уже сообщали об экологической катастрофе от Вислы до Балтики.

Напомним. Постройка и реализация очистных сооружений стоили Варшаве около 1 миллиарда евро. Все было неплохо. Но в январе нынешнего года, а потом летом — произошла и повторилась авария. В конце августа грязные стоки пошли в Вислу. Угроза экологии страны была очевидна — загрязняются реки, водные пространства, связанные с главной рекой Польши.

В то же время, по мнению государственных медиа, мэр города продолжает не замечать проблему, участвуя в разных мероприятиях, которые бы помогли ему и его партии выиграть в выборах.

Странно, но мэр Варшавы говорит о том, что такие аварии происходят в Кракове, в Лодзи. Однако ни в Кракове, ни в Лодзи, по мнению специалистов, таких аварий не было.

Кандидат номер один от оппозиционной партии Малгожата Кидава-Блоньска осторожно говорит о всех проблемах своей партии в связи с такими острыми вопросами.

В то же время представители управления водной системы Варшавы, узнав о визите Польского гостелевидения, решили не пускать журналистов на территорию муниципального предприятия.

Все вредные стоки, которые можно было вычерпать, вывозят в провинцию - примерно 100 тысяч тонн, на маленькие территории всей Польши, чтобы скрыть масштабы экологической трагедии.

Вывоз стоит в 2 раза дороже, чем простая переработка мусора. В Польше это - 1 млн 700 тысяч злотых в месяц. Говорят, что одна из фирм, которая занимается таким бизнесом, уже имела проблемы с законом ранее.

И по-прежнему специалисты-экологи считают, что вода, которая идет от Вислы от Варшавы и уже дошла до Троеградья (Гданьск — Гдыня — Сопот), по-прежнему угрожает здоровью людей.

Должен сказать, что вывоз мусора прибыльный бизнес не только в Польше, но и во всем мире.

В Риге недавно разразился большой скандал по поводу распределения квот на вывоз мусора среди нескольких профильных фирм. Дошло дело до суда. Пока решения нет. Но поделить этот лакомый кусок хотелось бы многим. Ждем. И я, как квартиросъемщик, в том числе.