13 сентября глава государства презентовал ее на заседании Кабмина и подарил министрам, а заодно прочел собственное стихотворение, посвященное туркменской пастушьей собаке.

14 сентября во Дворце мукамов прошло торжество, посвященное выходу в свет книги главы государства. В рамках мероприятия также состоялась премьера песни «Туркменский алабай», написанной на стихи президента.

17 сентября торжество по этому же поводу прошло в конференц-зале столичного Сельскохозяйственного комплекса. Участие в нем приняли члены правительства, руководители и представители всех структур агропромышленного комплекса, отраслевых ведомств, государственных природных заповедников, профильных научных институтов, учебных заведений и СМИ.

18 сентября хаким Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов открыл питомник по разведению алабаев.

О том, что президент завершил написание книги об алабаях ТДХ сообщило еще 4 августа. Это произведение было написано за два месяца и 18 дней.