Президент Пакистана: Мы готовы к войне с Индией

«Если Нью-Дели развяжет войну с Исламабадом, у нас не останется иного выбора, кроме как вступить в нее», - сказал Алви в беседе с турецкими журналистами.

Президент Пакистана Ариф Алви заявил о готовности Исламабада к вооруженному конфликту с Индией.

По его словам, Индия, несмотря на экономическое и военное развитие, так и не смогла наладить отношения со странами региона: «Поначалу Индия позиционировала себя как светское государство, но затем курс Нью-Дели стал более радикальным, и акцент был сделан на индийском национализме».

По словам пакистанского президента, партия действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди взяла за основу идеи Гитлера и его книгу «Майн Кампф»: «Эта индийская партия уже 30 лет проводит политику противодействия меньшинствам».

Алви отметил, что «Индия отвергает 700-летнее исламское прошлое. Этот период вычеркивают из учебников по истории».

Президент Пакистана также сказал, что проживающие в Индии его родственники уже 20 лет не контактируют с ним: «Они боятся даже общаться со мной».