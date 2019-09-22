Лидер «Хезболлы»: Саудовская Аравия идет к своей кончине

В интервью иранскому арабоязычному телеканалу Al-Alam Хасан Насралла сказал, что «правящий режим Саудовской Аравии устарел и проводит последние этапы своей жизни».

«Фактически Саудовская Аравия была инициатором враждебности по отношению к Ирану, и ее проблемы с Ираном были такими же, как и с другими арабскими странами, а именно, в связи с отсутствием принципиальности Эр-Рияда в вопросе поддержки прав палестинцев и региональных движений сопротивления Израилю», — сказал лидер «Партии Аллаха», отметив при этом, что Саудовская Аравия враждебна к ливанским силам сопротивления, вне зависимости от ее позиции по отношению к Ирану, передает EADaily.

«Наша проблема с Саудовской Аравией не имеет ничего общего с Ираном», — подчеркнул он.

Лидер«Хезболлы» также заявил, что «объявление наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в 2015 году войны Йемену» и «вмешательство саудовского режима во внутренние дела других стран» повлияют на будущее крупнейшей арабской монархии.