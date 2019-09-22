Посол Азербайджана стал вице-председателем Совета управляющих МАГАТЭ

Отмечается, что Кумлин Гранит будет занимать эту должность в течение года, начиная с 23 сентября. Ранее председателем совета управляющих была посол Иордании Лина аль-Хадид.

Микаэла Гранит — профессиональный дипломат, постоянный представитель Швеции не только в МАГАТЭ, но и в ООН, а также в других международных организациях в Вене. Также она представляет Швецию в Австрии, Словакии и Словении, передает Коммерсант.

Вице-председателями совета управляющих стали посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов и посол Египта Омар Амер Юсеф. Совет в ближайшее время изберет нового гендиректора МАГАТЭ. Он должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года. Сейчас и.о. гендиректора МАГАТЭ является представитель Румынии Корнела Феруцэ. Он занял эту должность после того, как скончался Юкия Амано, возглавлявший организацию с 2009 года.