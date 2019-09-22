Посол Азербайджана стал вице-председателем Совета управляющих МАГАТЭ
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) избрал новым председателем посла Швеции Микаэлу Кумлин Гранит, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что Кумлин Гранит будет занимать эту должность в течение года, начиная с 23 сентября. Ранее председателем совета управляющих была посол Иордании Лина аль-Хадид.
Микаэла Гранит — профессиональный дипломат, постоянный представитель Швеции не только в МАГАТЭ, но и в ООН, а также в других международных организациях в Вене. Также она представляет Швецию в Австрии, Словакии и Словении, передает Коммерсант.
Вице-председателями совета управляющих стали посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов и посол Египта Омар Амер Юсеф. Совет в ближайшее время изберет нового гендиректора МАГАТЭ. Он должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года. Сейчас и.о. гендиректора МАГАТЭ является представитель Румынии Корнела Феруцэ. Он занял эту должность после того, как скончался Юкия Амано, возглавлявший организацию с 2009 года.