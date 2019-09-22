Боевые стрельбы армии в Нахчыване фото; видео

Согласно Плану боевого слаживания войск Нахчыванского военного гарнизона на 2019 учебный год, проведены тактические учения с боевыми стрельбами при участии артиллерийских, реактивных и противотанковых батарей Отдельной общевойсковой армии (ООА), сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Основной целью учений, которые были проведены в условиях, приближенных к боевым, является совершенствование специализированных знаний офицеров и укрепление боевой готовности батарей.

В ходе учений были уничтожены плановые и внеплановые цели, все поставленные задачи были решены.

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