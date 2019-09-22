Согласно информации, премьер-министр Новруз Мамедов отметил, что на заседании будет обсужден вопрос «О госбюджете Азербайджана на 2020 год, проектах сводного бюджета и показателях сводного бюджета на последующие три года, о концепции и прогнозируемые показателях экономического и социального развития Азербайджана на 2020 год и последующие три года».

По словам Новруза Мамедова, номинальный ВВП на 2020 год прогнозируется на уровне 82,7 млрд манатов. Реальный рост ВВП - на уровне 2,4%, в том числе рост ненефтяного сектора – 3,3%.

В 2020 году власти страны продолжат проведение реформ, направленных на усиление обороноспособности и безопасности Азербайджана, развитие коммунальной и прочей инфраструктуры, отметил премьер-министр.

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в $55 за баррель (на 2019 год - $60 за баррель).

«По итогам обсуждений принято решение направить документы на рассмотрение президента Азербайджана Ильхама Алиева», - подчеркнули в пресс-службе кабмина.

Затем были заслушаны доклады министра финансов Самира Шарифова и министра экономики Шахина Мустафаева по вопросу повестки дня.