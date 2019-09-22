Роухани хочет встретиться с Трампом?
Президент Ирана Хасан Роухани, отправившийся на Генассамблею ООН, хотел бы вскоре встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом и обсудить ядерную сделку. Об этом в интервью CNN сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщила в Twitter ведущая телеканала Кристиан Аманпур.
"Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф сказал мне, что президент Роухани желает встретиться с президентом Трампом в Нью-Йорке "с условием, что президент Трамп будет готов сделать все необходимое" - облегчить санкции в обмен на "постоянный мониторинг иранских ядерных объектов", - написала Аманпур, передает Интерфакс.
В свою очередь президент США Дональд Трамп вновь не стал отрицать возможность встречи с Хасаном Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН. Американского лидера спросили, готов ли он провести встречу с иранским президентом. "Посмотрим, что произойдет", - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов на полях Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.
На протяжении последних недель Трамп аналогичным образом отвечал на соответствующие вопросы.