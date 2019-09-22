Роухани хочет встретиться с Трампом?

Президент Ирана Хасан Роухани, отправившийся на Генассамблею ООН, хотел бы вскоре встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом и обсудить ядерную сделку. Об этом в интервью CNN сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщила в Twitter ведущая телеканала Кристиан Аманпур.

"Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф сказал мне, что президент Роухани желает встретиться с президентом Трампом в Нью-Йорке "с условием, что президент Трамп будет готов сделать все необходимое" - облегчить санкции в обмен на "постоянный мониторинг иранских ядерных объектов", - написала Аманпур, передает Интерфакс.