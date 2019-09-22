Путин едет в Ереван
Президент России Владимир Путин намерен принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет 1 октября в Ереване, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РИА Новости.
По словам российского дипломата, РФ и Армения уверенно движутся по пути укрепления многопланового союзничества: "Поддерживается интенсивный политический диалог на высоком и высшем уровне. Через неделю, 1 октября, президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета".