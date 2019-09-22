Согласно информации, причиной стало возвращение в ассамблею депутатов от России, заявила глава новой украинской делегации Лиза Ясько.

На своей странице в Facebook она опубликовала официальный текст заявления Верховной Рады, в котором, в частности, отмечается, что Киев будет проводить консультации с партнерами по ПАСЕ для поиска общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть организации ее репутацию.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.