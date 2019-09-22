Азербайджанский стрелок стал чемпионом Европы
Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в Италии.
Наш спортсмен победил в стрельбе с 25 метров. Серебро у стрелка из Украины, бронза у немца.
Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в Италии.
Наш спортсмен победил в стрельбе с 25 метров. Серебро у стрелка из Украины, бронза у немца.
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