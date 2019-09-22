Теперь Пашинян угрожает церкви: «Поставим на колени»

Иеромонах Корюн в ходе мероприятия был рукоположен в архимандриты для продолжения борьбы за отставку католикоса Гарегина II.

На церемонию из Москвы прилетел архиепископ Тиран, который в 2000-х был лишен священного сана.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что готов поддержать войну мятежного духовенства против ААЦ. «Мы хотим, чтобы правительство вмешивалось в дела церкви? Если выяснится, что армянский народ хочет, чтобы правительство вмешалось в дела ААЦ, то правительство обсудит возможности этого», — сказал Пашинян, пишет информагентство «Красная весна».

«Когда мы говорим, что не вмешиваемся во внутреннюю жизнь церкви, а некоторые священнослужители говорят, что это правительство не похоже на прежнее, это слабое правительство, давайте копать под ним, то они получат сильный контрудар — мы их поставим на колени».

Это первый случай в истории, когда глава Армении говорит: «Поставим священнослужителей на колени».

Напомним, в июне движение «Новая Армения, новый патриарх» организовала в Ереване акцию протеста с требованием отставки Гарегина II. 11 июня же во время церемонии рукоположения, которую проводил католикос всех армян, рядом с церковью Сурб Григор Лусаворич произошла драка с участием священнослужителей.