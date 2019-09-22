Глава Совета муфтиев России выступил за многоженство

«Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? ...Поэтому здесь на весы можно ставить – или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом», – приводит Интерфакс слова муфтия в интервью телеканалу «Россия-24».

Гайнутдин отметил, что «если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, то это было бы целесообразно».

При этом муфтий подчеркнул, что «наше государство светское, и на всей территории Российской Федерации действуют федеральные законы, а федеральные законы – они для всех одинаковы».