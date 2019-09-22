22:12

В результате совместной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и Наримановского районного управления полиции, задержан Фирдовси Алекперов, который, злоупотребляя доверием граждан, обманывал их. Как сообщает Qafqazinfo, расследование выявило, что ранее неоднократно судимый Фирдовси Алекперов в форме генерала представлялся руководителем Центрально-Азиатского проекта Парижского департамента Международного комитета защиты прав человека, уверяя при этом всех, что ему присвоено звание генерала.

Ф.Алекперову удалось убедить некоторых потерпевших в том, что они будут назначены на руководящие должности в представительстве данной организации в Азербайджане, им будут присвоены звания генералов, полковников и др., а также вручены дипломатические паспорта и значки организации. Таким образом Ф. Алекперов присвоил 24 976 манатов И.Агаева, 3 000 манатов Т.Мусаева и 6 000 манатов Э.Ахундзаде. Взамен им были от имени данной организации вручены фальшивые дипломатические паспорта, удостоверения и другие поддельные документы. В ходе осмотра офиса Алекперова в Насиминском районе Баку были обнаружены и изъяты составленные на его имя фальшивые дипломатические паспорта, служебное удостоверение, различные фальшивые документы, два комплекта генеральской формы и другие вещественные доказательства.