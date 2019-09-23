Имран Хан назвал «самую большую ошибку» Пакистана

Решение Пакистана присоединиться к войне с терроризмом на стороне США стало самой большой ошибкой в истории страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Пакистана Имран Хан на семинаре в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

«В 1980-х годах Пакистан, которому помогали США, организовал сопротивление Советскому Союзу в Афганистане. Объединенное разведывательное управление Пакистана приглашало боевиков со всего мусульманского мира, обучало их и направляло на джихад против Советского Союза. Тогда джихадисты были героями, однако после ухода Советского Союза и США из Афганистана все эти группировки никуда не делись», - заявил Хан, передает ТАСС.

«Затем случилось 11 сентября 2001 года, и Пакистан снова присоединился к действиям США. Теперь борьба велась против тех же группировок, которых окрестили террористами», - рассказал Хан.

«Пакистан серьезно пострадал от всего этого», - добавил премьер-министр, отметив, что стране следовало бы сохранять нейтралитет в этих конфликтах: «Пакистан, присоединившись к США после 11 сентября, совершил одну из самых больших ошибок в своей истории, от которой погибли более 70 тысяч пакистанцев и которая принесла экономике убытки на сотни миллиардов долларов».