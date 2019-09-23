Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в США для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН, встретился с представителями еврейских организаций США и еврейской общины Нью-Йорка, передает агентство Anadolu.

Согласно информации, встреча прошла в нью-йоркском отеле Peninsula в закрытом для прессы режиме.

На мероприятии присутствовали министр финансов Турции Берат Албайрак, министр торговли Рухсар Пекджан, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, а также представители правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Ожидается, что в рамках рабочей поездки Эрдогана в Нью-Йорк состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.